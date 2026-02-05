ВС РФ взяли в плен командира группы штурмовиков ВСУ под Красноармейском

«Пленный военнослужащий 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров возглавлял группу штурмовиков на красноармейском направлении, когда сдался в плен со своими подчиненными российским солдатам группировки войск “Центр”, — сообщили в военном ведомстве.
На предоставленном Минобороны видео Дмитров рассказал, что в учебном подразделении их, «мобилизованных», обучали в основном медицинской подготовке.
«Нас научили только, как перевязывать руки, ноги и все. Толком даже не стреляли», — уточнил он.
По словам пленного, когда они около недели «сидели на какой-то ферме», им единственный раз с помощью квадрокоптера типа «Баба-яга» скинули продукты. «Воды нам не скинули. И главное, “Баба-яга” скинула продукты, которые завариваются. А как они без воды завариваются? На утро мой подчиненный пошел снег набрать, чтобы воды растопить там как-то, хоть чуть-чуть попить горячей. И услышал русские голоса. Я вышел, как старший, и решил пойти сдаться», — рассказал пленный.
По его словам, в плену удивило отношение российских военнослужащих, вопреки агрессивной пропаганде украинских властей, ни избиениям, ни каким-либо издевательствам они в российском плену не подвергались. «Даже удивительно, что меня покормили, напоили, водичку дали. Мы так воды хотели все! Реально трое суток не пили. Снег ели. А кормят хорошо! Даже добавку приносят. Только что чай попили с печеньем», — добавил Дмитров.
По словам Дмитрова, ни он сам, ни кто-либо из его сослуживцев не хочет воевать.
«Устали все», — говорит пленный.