ВС РФ взяли в плен командира группы штурмовиков ВСУ под Красноармейском

По словам пленного, когда они около недели «сидели на какой-то ферме», им единственный раз с помощью квадрокоптера типа «Баба-яга» скинули продукты. «Воды нам не скинули. И главное, “Баба-яга” скинула продукты, которые завариваются. А как они без воды завариваются? На утро мой подчиненный пошел снег набрать, чтобы воды растопить там как-то, хоть чуть-чуть попить горячей. И услышал русские голоса. Я вышел, как старший, и решил пойти сдаться», — рассказал пленный.