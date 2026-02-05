Работа расчёта РСЗО. Видео © Telegram / Минобороны России.
«Расчёт РСЗО “Град” 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки “Центр” нанёс огневое поражение по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.
В Запорожской области подразделения 35-й армии группировки «Восток» нанесли огневое поражение в лесополосах. Реактивные снаряды уничтожили сеть укреплённых опорных пунктов и скопления живой силы ВСУ.
Ранее российские беспилотные подразделения группировки войск «Юг» нанесли удары по командно-наблюдательному пункту ВСУ и уничтожили 28 блиндажей с военнослужащими. Удары проводились на краматорском, константиновском и славянском направлениях. Помимо блиндажей, поражены десять антенн связи, четыре пункта управления беспилотниками и четыре наземных робототехнических комплекса противника.
