В Верховной раде Украины до сих пор нет понимания, кто от имени Киева должен подписывать возможное мирное соглашение с Россией. Об этом заявила депутат парламента Нина Южанина в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».
По ее словам, этот вопрос поднимался в ходе недавней панельной дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Участники обсуждения неоднократно пытались уточнить, кто именно должен поставить подпись под документом, однако четкого ответа так и не получили.
Южанина отметила, что собеседники напоминали главе МИД о нормах конституции, согласно которым подписание международных соглашений относится к полномочиям президента. Тем не менее, как утверждает депутат, Сибига на этот вопрос не ответил.
По оценке парламентария, отсутствие ясной позиции связано с нежеланием депутатов брать на себя политическую ответственность за одобрение возможного соглашения. Она указала, что подобные настроения широко распространены в стенах парламента.
Полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая 2024 года. Проведение президентских выборов в прошлом году было отменено властями Украины в связи с действием военного положения и всеобщей мобилизацией.
