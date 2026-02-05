Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине до сих пор не могут решить, кто подпишет мир с Россией

В Верховной раде Украины до сих пор нет понимания, кто от имени Киева должен подписывать возможное мирное соглашение с Россией.

В Верховной раде Украины до сих пор нет понимания, кто от имени Киева должен подписывать возможное мирное соглашение с Россией. Об этом заявила депутат парламента Нина Южанина в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».

По ее словам, этот вопрос поднимался в ходе недавней панельной дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Участники обсуждения неоднократно пытались уточнить, кто именно должен поставить подпись под документом, однако четкого ответа так и не получили.

Южанина отметила, что собеседники напоминали главе МИД о нормах конституции, согласно которым подписание международных соглашений относится к полномочиям президента. Тем не менее, как утверждает депутат, Сибига на этот вопрос не ответил.

По оценке парламентария, отсутствие ясной позиции связано с нежеланием депутатов брать на себя политическую ответственность за одобрение возможного соглашения. Она указала, что подобные настроения широко распространены в стенах парламента.

Полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая 2024 года. Проведение президентских выборов в прошлом году было отменено властями Украины в связи с действием военного положения и всеобщей мобилизацией.

Читайте также: Рыбак поймал макрель размером с человека и не смог вытащить ее в одиночку.