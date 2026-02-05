Южная Корея пытается предотвратить введение пошлин со стороны США

Министр отметил, что важно, будет ли у Сеула льготный период в один-два месяца после официальной публикации уведомления о пошлинах, которую он назвал «ненужной», так как Южная Корея продолжает добросовестно работать над выполнением договорённостей. В ходе визита Ё Хан Гу провёл встречи с заместителем торгового представителя США и рядом американских законодателей, подтвердив готовность продвигать необходимый законопроект и обсуждать нетарифные вопросы, включая цифровое регулирование.