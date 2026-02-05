Южная Корея пытается предотвратить введение пошлин со стороны США

Министр торговли Республики Корея Ё Хан Гу по возвращении из США заявил, что Сеул продолжит тесные консультации с Вашингтоном для урегулирования торговых разногласий до официального введения американской стороной повышенных пошлин на корейские товары.
Его заявление прозвучало после недельной поездки, предпринятой на фоне угроз президента США Дональда Трампа поднять тарифы до 25%. В Вашингтоне эти меры объясняют задержкой с принятием в Южной Корее законопроекта, необходимого для реализации двустороннего торгового соглашения, по которому Сеул обязался инвестировать в американские проекты и закупать энергоносители на сотни миллиардов долларов.
Министр отметил, что важно, будет ли у Сеула льготный период в один-два месяца после официальной публикации уведомления о пошлинах, которую он назвал «ненужной», так как Южная Корея продолжает добросовестно работать над выполнением договорённостей. В ходе визита Ё Хан Гу провёл встречи с заместителем торгового представителя США и рядом американских законодателей, подтвердив готовность продвигать необходимый законопроект и обсуждать нетарифные вопросы, включая цифровое регулирование.
Он также положительно оценил создание в парламенте Южной Кореи специального комитета для ускорения рассмотрения законопроекта об инвестициях в США, что может снизить напряжённость. Касаясь нетарифных споров, таких как расследование утечки данных в компании Coupang, министр подчеркнул необходимость осторожного подхода в рамках соглашения по устранению торговых барьеров.
