МИД: Россия после истечения ДСНВ готова к мерам для купирования угроз безопасности

— В то же время на перспективу наша страна остаётся открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия, — говорится в заявлении на сайте ведомства.