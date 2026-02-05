Ричмонд
МИД: Россия после истечения ДСНВ готова к мерам для купирования угроз безопасности

Россия после истечения ДСНВ готова к решительным контрмерам для купирования угроз своей безопасности. Об этом в среду, 4 февраля, заявило российское Министерство иностранных дел (МИД).

Россия после истечения ДСНВ готова к решительным контрмерам для купирования угроз своей безопасности. Об этом в среду, 4 февраля, заявило российское Министерство иностранных дел (МИД).

— В то же время на перспективу наша страна остаётся открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия, — говорится в заявлении на сайте ведомства.

При этом российская сторона так и не получила от США формальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США. Также к своей публикации он прикрепил кадр из сериала «Игра престолов» с надписью: «Зима близко».

3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что истечение срока действия ДСНВ ухудшит ситуацию в сфере глобальной безопасности.

