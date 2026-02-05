Ричмонд
Кошкович заявил о попытках Рютте сорвать переговоры по Украине

Выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде вызывает опасения относительно перспектив российско-украинских переговоров. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Эксперт указал, что Рютте, по его мнению, стремится сорвать любые мирные инициативы между Россией, Украиной и США.

«Рютте, который так стремился поставить нас на колени, отдал бы всё Украине: оружие, самолёты, корабли и солдат. Тот факт, что это может привести к крупной войне, его не беспокоит», — написал он в соцсети Х.

Кошкович подчеркнул, что генсек НАТО готов «любой ценой предотвратить успех американо-российско-украинских мирных переговоров».

Ранее сообщалось, что после заключения мирного соглашения на Украине могут быть размещены вооруженные силы стран НАТО, готовых предоставить свои контингенты. Об этом заявлял сам генсек Альянса Марк Рютте. Кроме сухопутной поддержки, Украина, по его словам, получит авиационное присутствие и помощь с моря от стран-членов НАТО. Государства, которые не направят свои войска, продолжат оказывать Киеву поддержку другими способами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

