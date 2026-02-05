Кошкович заявил о попытках Рютте сорвать переговоры по Украине

Ранее сообщалось, что после заключения мирного соглашения на Украине могут быть размещены вооруженные силы стран НАТО, готовых предоставить свои контингенты. Об этом заявлял сам генсек Альянса Марк Рютте. Кроме сухопутной поддержки, Украина, по его словам, получит авиационное присутствие и помощь с моря от стран-членов НАТО. Государства, которые не направят свои войска, продолжат оказывать Киеву поддержку другими способами.