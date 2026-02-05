Президент Узбекистана принял делегацию Иордании — детали переговоров

«Особое внимание уделено наращиванию взаимодействия в сфере торговли, промышленной кооперации, туризма, культурно-гуманитарного сотрудничества. В данном контексте указано на необходимость результативного проведения предстоящих в этом году первого заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума ведущих компаний в городе Ташкенте», — говорится в сообщении.