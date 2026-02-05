Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Узбекистана принял делегацию Иордании — детали переговоров

В этом году пройдут первое заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум ведущих компаний в Ташкенте. Стороны отметили необходимость их результативного проведения.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Сената Иорданского Хашимитского Королевства во главе с его Председателем Файсалом Акифом Мискалом аль-Файезом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Высокий гость передал главе руководителю страны теплые приветствия и искренние пожелания Короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна.

В фокусе внимания сторон находились актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иорданских отношений всеобъемлющего партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в прошлом году в Самарканде.

Собеседники с удовлетворением отметили интенсивные двусторонние контакты и обмены, рост объемов взаимной торговли и количество совместных предприятий.

Они также подчеркнули важность активизации работы созданных «групп дружбы» в парламентах на основе «дорожной карты», усиления их роли в обеспечении эффективной реализации договоренностей глав двух государств.

«Особое внимание уделено наращиванию взаимодействия в сфере торговли, промышленной кооперации, туризма, культурно-гуманитарного сотрудничества. В данном контексте указано на необходимость результативного проведения предстоящих в этом году первого заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума ведущих компаний в городе Ташкенте», — говорится в сообщении.

Обмен мнениями касался актуальной международной и региональной повестки.