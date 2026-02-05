В Харьковской области уничтожен командир расчета беспилотных летательных аппаратов батальона беспилотных систем «Рэгби тим». Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По их данным, подразделения группировки «Север» выявили позицию расчета БПЛА 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. В результате удара расчет был уничтожен вместе с командиром.
Источник агентства отметил, что батальон «Рэгби тим» отличается особой жестокостью по отношению к российским военнослужащим. По его словам, бойцы этого подразделения целенаправленно фиксировали на видео удары дронов по целям и публиковали соответствующие материалы в социальных сетях.
Дополнительные подробности операции и личности уничтоженного командира не раскрываются.
