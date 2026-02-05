Трамп рассказал о личном вкладе в «дискомбобулятор», испытанный в Венесуэле

В беседе с журналистами телеканала NBC News глава государства пояснил, что основной функционал этого устройства заключается в полном выводе из строя вражеской техники. Трамп с гордостью подчеркнул, что именно придуманное им название отражает суть воздействия оружия, после применения которого ни одна единица боевых машин противника не смогла продолжить работу. Президент особо отметил, что считает этот нейминг своим личным достижением и поводом для гордости.
Ранее сообщалось, что американские военнослужащие использовали при захвате Мадуро секретное дезориентирующее оружие. Как отметил президент США Дональд Трамп, разработка подавила возможность запуска ракет по самолётам и вертолётам, вторгнувшимся в республику. По его словам, венесуэльские военные ничего не смогли сделать. Президент США назвал разработку «дискомбобулятор».
