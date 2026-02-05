Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал о личном вкладе в «дискомбобулятор», испытанный в Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп взял на себя роль главного креативщика Пентагона, заявив о личном авторстве названия для новейшего типа вооружения, испытанного в Венесуэле. Речь идёт о термине discombobulator (дискомбобулятор), которым президент, по его собственным словам, чрезвычайно дорожит.

Источник: Life.ru

В беседе с журналистами телеканала NBC News глава государства пояснил, что основной функционал этого устройства заключается в полном выводе из строя вражеской техники. Трамп с гордостью подчеркнул, что именно придуманное им название отражает суть воздействия оружия, после применения которого ни одна единица боевых машин противника не смогла продолжить работу. Президент особо отметил, что считает этот нейминг своим личным достижением и поводом для гордости.

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие использовали при захвате Мадуро секретное дезориентирующее оружие. Как отметил президент США Дональд Трамп, разработка подавила возможность запуска ракет по самолётам и вертолётам, вторгнувшимся в республику. По его словам, венесуэльские военные ничего не смогли сделать. Президент США назвал разработку «дискомбобулятор».

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше