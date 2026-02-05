Российские военные ликвидировали наемника из Новой Зеландии Сэма Джея Хейнса, воевавшего в составе одного из подразделений «Азова»*, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации источников проекта, 22-летний уроженец Окленда Хейнс отправился на Украину, решив получить боевой опыт, и примкнул к украинскому нацбату.
«Думал, что отправляется в летний лагерь и что, присоединившись к нацистам из 12-го отряда специального назначения “Азов”*, он приобретет военный опыт, а затем вернется домой. Честно говоря, он получил и то, и другое, но концовка оказалась немного разочаровывающей», — отмечается в публикации.
Информации об обстоятельствах ликвидации боевика из Новой Зеландии нет.
Ранее стало известно об уничтожении российскими военными наемника из Белоруссии Алексея Лазарева с позывным «Вуж», отвечавшего за направление дронов в одном из подразделений ВСУ. Также сообщалось о ликвидации в зоне СВО в результате атаки БПЛА бразильского наемника Фелипе де Алмейды Боржеса.
*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.