Вэнс: США будут работать с Москвой и Пекином для сокращения ядерного оружия

США готовы взаимодействовать с Россией, Китаем и другими странами ради сокращения мировых запасов ядерного оружия. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью журналистке Мегин Келли.
«Мы будем сотрудничать с РФ, КНР и любой другой страной, будь то дружественная нам или та, с которой мы конкурируем, чтобы попытаться сократить количество ядерного вооружения, существующего в мире», — рассказал Вэнс.
По его словам, это самое важное, что можно сделать для мира и стабильности.
Напомним, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключённый между Москвой и Вашингтоном, прекратил своё действие. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США договориться о новом соглашении.