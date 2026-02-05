Ричмонд
Вэнс: США будут работать с Москвой и Пекином для сокращения ядерного оружия

Вице-президент США рассказал о работе над сокращением ядерного вооружения.

Источник: Аргументы и факты

США готовы взаимодействовать с Россией, Китаем и другими странами ради сокращения мировых запасов ядерного оружия. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью журналистке Мегин Келли.

«Мы будем сотрудничать с РФ, КНР и любой другой страной, будь то дружественная нам или та, с которой мы конкурируем, чтобы попытаться сократить количество ядерного вооружения, существующего в мире», — рассказал Вэнс.

По его словам, это самое важное, что можно сделать для мира и стабильности.

Напомним, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключённый между Москвой и Вашингтоном, прекратил своё действие. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США договориться о новом соглашении.

