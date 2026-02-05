Ростовская область подвергалась массированной атаке БПЛА ВСУ

Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в своём Telegram-канале, что было отражено более трёх десятков БПЛА, атаковавших 12 городов и районов. Помимо ранее упоминавшихся Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Новошахтинска и Азовского района, удары пришлись на Неклиновский, Октябрьский сельский, Каменский, Красносульский, Зерноградский районы, а также города Каменск-Шахтинский и Шахты.
Информация о возможных разрушениях и последствиях в настоящее время уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников пострадал человек.
