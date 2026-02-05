Трамп уверен, что сам определит момент, когда возраст станет помехой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в советчиках, чтобы определить момент, когда возраст может помешать исполнению обязанностей главы государства. По его словам, он способен осознать это самостоятельно. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу NBC.
Отвечая на вопрос журналиста о том, кто мог бы сказать ему, что он стал слишком стар для президентского поста, американский лидер подчеркнул, что такой сигнал он почувствует сам. В качестве примера Трамп отметил, что в подобной ситуации, по его мнению, он бы просто не стал давать интервью.
Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором авторы, проанализировав график президента, пришли к выводу, что Трамп проводит меньше публичных мероприятий, чем в период своего первого президентского срока. Издание связало это с возможными возрастными факторами.
Сам Трамп эти предположения отверг. Он неоднократно заявлял, что находится в отличной физической и умственной форме и не испытывает проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на выполнение президентских обязанностей.
