Трамп уверен, что сам определит момент, когда возраст станет помехой

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто мог бы сказать ему, что он стал слишком стар для президентского поста, американский лидер подчеркнул, что такой сигнал он почувствует сам. В качестве примера Трамп отметил, что в подобной ситуации, по его мнению, он бы просто не стал давать интервью.