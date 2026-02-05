Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп уверен, что сам определит момент, когда возраст станет помехой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в советчиках, чтобы определить момент, когда возраст может помешать исполнению обязанностей главы государства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в советчиках, чтобы определить момент, когда возраст может помешать исполнению обязанностей главы государства. По его словам, он способен осознать это самостоятельно. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу NBC.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто мог бы сказать ему, что он стал слишком стар для президентского поста, американский лидер подчеркнул, что такой сигнал он почувствует сам. В качестве примера Трамп отметил, что в подобной ситуации, по его мнению, он бы просто не стал давать интервью.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором авторы, проанализировав график президента, пришли к выводу, что Трамп проводит меньше публичных мероприятий, чем в период своего первого президентского срока. Издание связало это с возможными возрастными факторами.

Сам Трамп эти предположения отверг. Он неоднократно заявлял, что находится в отличной физической и умственной форме и не испытывает проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на выполнение президентских обязанностей.

Читайте также: Обыски у вице-спикера местного заксобрания идут в российском регионе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше