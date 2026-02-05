Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией сбили 95 беспилотников. Военная операция, день 1443-й

В Киеве ночью произошли взрывы. Средства ПВО сбили 95 украинских беспилотников над российскими регионами. Газета Politico сообщила, что власти Финляндии призвали Вашингтон не предлагать Киеву гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал мертвой идею размещения на Украине военного контингента стран «коалиции желающих». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:31 ? Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке ВСУ, отражено более 30 БПЛА в 12 городах и районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

8:23 Идея размещения на Украине контингента стран так называемой «коалиции желающих» мертва, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

8:15 Властям Финляндии не понравились используемые чиновниками США формулировки о гарантиях безопасности для Украины, «подобные статье 5» устава НАТО, сообщает Politico со ссылкой на служебную переписку госдепартамента.

«[Глава МИД Финляндии Элина] Валтонен предостерегла от любых предложений о гарантиях безопасности, “подобных статье 5”, для послевоенной Украины… Она предупредила, что это может привести к смешению гарантий НАТО по статье 5 с двусторонними обязательствами перед Украиной», — пишет издание.

8:09 В Киеве ночью произошло несколько взрывов, сообщил украинский телеканал «Общественное».

8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

36 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 27 — над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — над Белгородской областью, два — над Крымом и один — над Волгоградской областью.

8:00 Сегодня 1443-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше