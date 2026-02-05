Над Россией сбили 95 беспилотников. Военная операция, день 1443-й

8:31 ? Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке ВСУ, отражено более 30 БПЛА в 12 городах и районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
8:23 Идея размещения на Украине контингента стран так называемой «коалиции желающих» мертва, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
8:15 Властям Финляндии не понравились используемые чиновниками США формулировки о гарантиях безопасности для Украины, «подобные статье 5» устава НАТО, сообщает Politico со ссылкой на служебную переписку госдепартамента.
«[Глава МИД Финляндии Элина] Валтонен предостерегла от любых предложений о гарантиях безопасности, “подобных статье 5”, для послевоенной Украины… Она предупредила, что это может привести к смешению гарантий НАТО по статье 5 с двусторонними обязательствами перед Украиной», — пишет издание.
8:09 В Киеве ночью произошло несколько взрывов, сообщил украинский телеканал «Общественное».
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
36 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 27 — над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — над Белгородской областью, два — над Крымом и один — над Волгоградской областью.
8:00 Сегодня 1443-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.