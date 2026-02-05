«И совсем недавно была панельная дискуссия с Сибигой, которому несколько раз задавали вопрос о том, кто всё-таки мирное соглашение с Россией должен подписывать. И когда несколько раз пытались уточнить вопрос — всё же по Конституции это функция президента — то он не ответил», — сказала Южанина.
По словам Южаниной, несмотря на конституционные нормы, участники обсуждения избегали прямых формулировок. Депутат отметила, что в украинском парламенте наблюдается нежелание брать на себя ответственность за одобрение подобного документа. В завершение она подчеркнула, что хорошо понимает настроения, которые сейчас царят среди народных избранников.
Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский заявлял, что заморозка конфликта по текущей линии фронта стала бы для Украины серьёзной уступкой. Он подчёркивал, что никогда не рассматривал подобный сценарий как желаемый.
