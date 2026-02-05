Главные новости к утру 5 февраля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 февраля 2026.
Вэнс заявил, что США готовы искать точки соприкосновения с РФ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа готова искать точки соприкосновения с Москвой, несмотря на фундаментальные разногласия по поводу ситуации на Украине. Он добавил, что американская команда ведет работу над тем, чтобы разрешить украинский кризис.
Генсек ООН назвал мрачным моментом истечение срока ДСНВ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что истечение срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) создает беспрецедентный риск для глобальной безопасности и является мрачным моментом для всего мира. Он призвал Россию и США создать новую систему контроля над вооружениями.
Латвия и Эстония требуют прямых переговоров с Россией
Зеленский обозначил срок урегулирования конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что достигнуть урегулирования конфликта в стране удастся менее чем за год. Такое мнение он высказал в эфире французского телеканала France 2. Он добавил, что в случае поражения в противостоянии с Россией Украина может потерять свою независимость.
Иран назвал дату и место переговоров с США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X сообщил, что ядерные переговоры делегаций Исламской Республики и США пройдут в пятницу, 6 февраля, в Омане. Изначально встреча должна была состояться в Турции, но иранские власти настояли на переносе ее в Оман. Аракчи поблагодарил «оманских братьев» за принятие необходимых мер.