Главные новости к утру 5 февраля 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что достигнуть урегулирования конфликта в стране удастся менее чем за год. Такое мнение он высказал в эфире французского телеканала France 2. Он добавил, что в случае поражения в противостоянии с Россией Украина может потерять свою независимость.