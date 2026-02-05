Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 5 февраля 2026 года

Последние новости за сегодня — 5 февраля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 февраля 2026.

Вэнс заявил, что США готовы искать точки соприкосновения с РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа готова искать точки соприкосновения с Москвой, несмотря на фундаментальные разногласия по поводу ситуации на Украине. Он добавил, что американская команда ведет работу над тем, чтобы разрешить украинский кризис.

Генсек ООН назвал мрачным моментом истечение срока ДСНВ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что истечение срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) создает беспрецедентный риск для глобальной безопасности и является мрачным моментом для всего мира. Он призвал Россию и США создать новую систему контроля над вооружениями.

Латвия и Эстония требуют прямых переговоров с Россией

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за назначение специального представителя Евросоюза для возобновления диалога с Россией. Карис уточнил, что Европа ранее не соглашалась разговаривать с «агрессором», а теперь «переживает», что ее не принимают во внимание.

Зеленский обозначил срок урегулирования конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что достигнуть урегулирования конфликта в стране удастся менее чем за год. Такое мнение он высказал в эфире французского телеканала France 2. Он добавил, что в случае поражения в противостоянии с Россией Украина может потерять свою независимость.

Иран назвал дату и место переговоров с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X сообщил, что ядерные переговоры делегаций Исламской Республики и США пройдут в пятницу, 6 февраля, в Омане. Изначально встреча должна была состояться в Турции, но иранские власти настояли на переносе ее в Оман. Аракчи поблагодарил «оманских братьев» за принятие необходимых мер.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше