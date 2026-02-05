Под Харьковом уничтожен расчёт БПЛА и командир изуверского батальона ВСУ «Рэгби тим»

«Они целенаправленно снимают видео попадания дронов по уже погибшим военным, публикуя это у себя в соцсетях», — подчёркивается в сообщении.
Ранее российские бойцы рассказали о бесчеловечной тактике ВСУ. По словам командира эвакуационной группы с позывным Адресат, украинская армия целенаправленно бьёт по раненым, чтобы заманить в ловушку спасательные подразделения.
Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов, а также истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше