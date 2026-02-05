Ричмонд
Трамп заявил, что сам придумал название оружия «дискомбобулятор»

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он придумал название оружию «дискомбобулятор», которое американские военные, предположительно, использовали при атаке на Венесуэлу.

Источник: Reuters

Республиканец в интервью телеканалу NBC заявил, что гордится этим названием.

«Мне не разрешено говорить об этом. Знаешь, что он [оружие] делает? Ни одно из их устройств не работало, вот что он делает. Это было мое имя, я очень горжусь этим именем. Все было “дискомбобулировано”, — сказал Трамп.

По его словам, американским военным удалось полностью нейтрализовать противника, не потеряв «ни одного человека» и «ни одной единицы техники». Трамп подчеркнул, что операция по захвату Николаса Мадуро проходила в «очень тяжелой и плохой обстановке», так как резиденция сверженного президента находился непосредственно на территории военной базы в Южной Америке.

«Практически ни одного выстрела не было. Ты знаешь, они были готовы. А когда мы пришли, они ничего не могли сделать. Он “дискомбобулировал” все. Ничего не работало, включая людей. Он вырубил людей», — пояснил американский президент.

Discombobulator дословно на русский можно перевести как «дезориентатор». Discombobulator происходит от сочетания глагола discombobulate (дезориентировать, сбивать с толку) и суффикса-or.

New York Post со ссылкой на венесуэльского военного писал, что в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Мадуро американцы использовали неизвестное оружие, которое вызвало «сильную звуковую волну».

