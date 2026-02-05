Макрон хочет позвонить Путину

2 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил за установление прямого канала связи между Европой и Россией. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы европейские столицы могли напрямую отстаивать свои интересы, не перекладывая ответственность на других.