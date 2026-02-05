Лавров раскрыл последствия американской операции в Венесуэле для России

Напомним, что 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Американские власти обвинили их в причастности к «наркотерроризму» и утверждали, что они представляют угрозу для США. На первом заседании суда в Нью-Йорке Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по всем предъявленным обвинениям.