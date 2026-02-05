Ричмонд
Лавров раскрыл последствия американской операции в Венесуэле для России

Россия наблюдает, как после событий в Венесуэле российские компании откровенно вытесняются из этой страны.

Россия наблюдает, как после событий в Венесуэле российские компании откровенно вытесняются из этой страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT.

«И прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы», — заявил Лавров.

Напомним, что 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Американские власти обвинили их в причастности к «наркотерроризму» и утверждали, что они представляют угрозу для США. На первом заседании суда в Нью-Йорке Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по всем предъявленным обвинениям.

Ранее посол предупредил о последствиях кражи российских активов для Британии.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
