Авиация разнесла позиции ВСУ в Константиновке серией бомбовых ударов

В Сети появились кадры нанесения бомбовых ударов по позициям украинских боевиков на территории города Константиновка.
По информации военных Telegram-каналов, авиация нанесла серию бомбовых ударов по местам скопления военнослужащих противника, выявленным в районах с высотной застройкой, в том числе на территории 2-го микрорайона.
Сообщается, что для поражения зданий с засевшими в них украинскими боевиками были применены управляемые бомбы.
Данных о потерях противника в результате нанесения бомбовых ударов по позициям ВСУ в Константиновке нет.
Напомним, на днях появилась информация о прорыве российских бойцов в западную часть Константиновки в районе Красного Городка. Сообщалось о продвижении подразделений РФ на востоке и юго-востоке города.
Кроме того, согласно сведениям военкора Юрия Котенка, российским военным удалось зайти в частный сектор села Новодмитровка у Константиновки, а также взять под контроль одно из садоводческих товариществ и район электроподстанции к востоку от города.