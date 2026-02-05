Ричмонд
Авиация разнесла позиции ВСУ в Константиновке серией бомбовых ударов

По информации источников, удары нанесены по местам скопления боевиков ВСУ в многоэтажках Константиновки.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры нанесения бомбовых ударов по позициям украинских боевиков на территории города Константиновка.

По информации военных Telegram-каналов, авиация нанесла серию бомбовых ударов по местам скопления военнослужащих противника, выявленным в районах с высотной застройкой, в том числе на территории 2-го микрорайона.

Сообщается, что для поражения зданий с засевшими в них украинскими боевиками были применены управляемые бомбы.

Данных о потерях противника в результате нанесения бомбовых ударов по позициям ВСУ в Константиновке нет.

Напомним, на днях появилась информация о прорыве российских бойцов в западную часть Константиновки в районе Красного Городка. Сообщалось о продвижении подразделений РФ на востоке и юго-востоке города.

Кроме того, согласно сведениям военкора Юрия Котенка, российским военным удалось зайти в частный сектор села Новодмитровка у Константиновки, а также взять под контроль одно из садоводческих товариществ и район электроподстанции к востоку от города.