Трамп рассказал, когда возраст начнет мешать ему быть президентом

79-летний Дональд Трамп сказал, что сам поймет, когда возраст начнет мешать ему исполнять президентские обязанности.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заверил, что сам поймет, если возраст начнет мешать ему исполнять обязанности главы государства.

«Я думаю, я сам пойму. Например, я бы тогда не стал давать вам интервью», — сказал он в эфире телеканала NBC, отвечая на вопрос о том, кто сможет сказать ему, что он слишком стар для занимаемой должности.

Ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором отмечалось, что Трамп стал реже выступать публично по сравнению с первым президентским сроком. Сам глава Белого дома эти наблюдения назвал беспочвенными, заявив, что находится в отличной физической и умственной форме.

Накануне сообщалось, что Трамп в возрасте 79 лет практически отказался от физической активности, за исключением игры в гольф. Он также не всегда выполняет рекомендации врачей.

