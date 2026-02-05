Трамп рассказал, когда возраст начнет мешать ему быть президентом

Президент США Дональд Трамп заверил, что сам поймет, если возраст начнет мешать ему исполнять обязанности главы государства.
«Я думаю, я сам пойму. Например, я бы тогда не стал давать вам интервью», — сказал он в эфире телеканала NBC, отвечая на вопрос о том, кто сможет сказать ему, что он слишком стар для занимаемой должности.
Ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором отмечалось, что Трамп стал реже выступать публично по сравнению с первым президентским сроком. Сам глава Белого дома эти наблюдения назвал беспочвенными, заявив, что находится в отличной физической и умственной форме.
Накануне сообщалось, что Трамп в возрасте 79 лет практически отказался от физической активности, за исключением игры в гольф. Он также не всегда выполняет рекомендации врачей.