Медведев объяснил «открытый киднеппинг», до которого дошли США

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал похищение Соединенными штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал похищение Соединенными штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Медведева, США стремятся заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение, сообщает РИА «Новости».

Медведев рассказал об известной с 1930-х годов коспирологической теории, согласно которой в Северной Америке планируется создание технократического общества «Технат», для ресурсной базы которого требуются часть Южной Америки, Канада и Гренландия.

Также зампред Совбеза РФ предложил «прозаическое» объяснение, предполагающее, что США теряют возможность быть гегемоном, из-за чего прибегли к «открытому киднеппингу (похищению — МК)» Мадуро.

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных штатов.

