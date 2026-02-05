Медведев объяснил «открытый киднеппинг», до которого дошли США

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал похищение Соединенными штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Медведева, США стремятся заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение, сообщает РИА «Новости».
Медведев рассказал об известной с 1930-х годов коспирологической теории, согласно которой в Северной Америке планируется создание технократического общества «Технат», для ресурсной базы которого требуются часть Южной Америки, Канада и Гренландия.
Также зампред Совбеза РФ предложил «прозаическое» объяснение, предполагающее, что США теряют возможность быть гегемоном, из-за чего прибегли к «открытому киднеппингу (похищению — МК)» Мадуро.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных штатов.
Читайте материал «Infobae: аргентинский судья отправил США запрос для экстрадиции Мадуро».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.