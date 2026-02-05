Глава Минюста Дании: Гренландия стала объектом дезинформационной кампании США

Представитель датского фактчекингового агентства TjekDet Томас Хедин считает, что попытки влияния не являются частью «структурированной кампании». В качестве примера он привел заявление президента Дональда Трампа о том, что США могут купить Гренландию. В Министерстве цифровизации Дании пояснили, что одной из проблем в борьбе с фейками является тот факт, что автономия не входит в ЕС и на нее не распространяются профильные законы сообщества.