Глава Минюста Дании: Гренландия стала объектом дезинформационной кампании США

Петер Хуммельгор назвал одной из целей желание вызвать разногласия между Данией и Гренландией.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Гренландия является объектом дезинформационной кампании со стороны США с целью посеять раздор в отношениях между островом и Копенгагеном. Об этом заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгор.

«Гренландия является объектом различных кампаний влияния», — сказал он в интервью европейскому изданию Politico. По словам министра, одна из целей — это «посеять раздор в отношениях между Данией и Гренландией».

Представитель датского фактчекингового агентства TjekDet Томас Хедин считает, что попытки влияния не являются частью «структурированной кампании». В качестве примера он привел заявление президента Дональда Трампа о том, что США могут купить Гренландию. В Министерстве цифровизации Дании пояснили, что одной из проблем в борьбе с фейками является тот факт, что автономия не входит в ЕС и на нее не распространяются профильные законы сообщества.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над Гренландией и заявил, что она должна стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

