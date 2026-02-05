Медведев назвал нелепыми попытки США оспаривать легитимность Мадуро

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Попытки США оспаривать легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро выглядят нелепо, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости.
«Довольно нелепо выглядят и попытки Вашингтона представить захват Н. Мадуро как результат последовательного непризнания американцами венесуэльского лидера в качестве легитимного главы Боливарианской Республики. Как известно, международное право не наделяет государство возможностью в одностороннем порядке определять легитимность руководителя другой страны, а также устанавливать наличие или отсутствие у первого лица иммунитетов», — написал Медведев.
Он отметил, что несмотря на оспариваемую американцами легитимность президентских выборов 2018 и 2024 годов в Венесуэле, с точки зрения международного права принципиально важно, что именно правительство Мадуро осуществляло эффективный контроль над всей территорией страны.
Знаковым в данном контексте Медведев назвал решение арбитража «Великобритания против Коста-Рики» 1923 года, определившее режим Тиноко в качестве фактического правительства латиноамериканского государства, несмотря на факт непризнания со стороны Лондона.
«Значимо также и то, что представители “мадуровского режима” продолжили представлять Боливарианскую Республику в ООН, и никто не оспаривал их полномочия в рамках Организации», — подчеркнул Медведев.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.