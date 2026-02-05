Ричмонд
Высказано предположение, что Индия получит от РФ другой вариант Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57, который может получить Индия, будет существенно отличаться от версии, находящейся на вооружении России.

Истребитель пятого поколения Су-57, который может получить Индия, будет существенно отличаться от версии, находящейся на вооружении России. Об этом пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Рубен Джонсон, анализируя переговоры Москвы и Нью-Дели.

По данным автора, стороны обсуждают несколько вариантов сотрудничества по Су-57. Рассматривается ограниченная закупка готовых самолетов у России, лицензионное производство с минимальными изменениями, а также более масштабный совместный проект. Последний сценарий, по мнению Джонсона, предполагает глубокую переработку конструкции истребителя с расширенным доступом индийской стороны к данным, но при значительно более высокой стоимости.

Обозреватель отмечает, что в случае реализации совместной программы индийский Су-57Э может стать фактически другим самолетом по сравнению с российской версией. Машина, как утверждается, будет во многом опираться на индийские подсистемы и локальные модификации базовой конструкции, превратившись в крупную индийско-российскую промышленную инициативу.

Джонсон считает, что такой подход приведет к резкому росту цены. В качестве аргумента он приводит пример истребителя Су-30МКИ, производство которого локализовано в Индии и который, по его оценке, обходится Нью-Дели примерно вдвое дороже, чем российский Су-30СМ. Аналогичную разницу в стоимости обозреватель прогнозирует и для Су-57, который в индийском варианте может оказаться почти вдвое дороже, чем для ВКС России.

