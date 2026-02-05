Высказано предположение, что Индия получит от РФ другой вариант Су-57

Джонсон считает, что такой подход приведет к резкому росту цены. В качестве аргумента он приводит пример истребителя Су-30МКИ, производство которого локализовано в Индии и который, по его оценке, обходится Нью-Дели примерно вдвое дороже, чем российский Су-30СМ. Аналогичную разницу в стоимости обозреватель прогнозирует и для Су-57, который в индийском варианте может оказаться почти вдвое дороже, чем для ВКС России.