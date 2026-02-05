Трамп гордится, что сам придумал название оружия «дискомбобулятор»

Президент США Дональд Трамп утверждает, что сам придумал название для оружия «дискомбобулятор», которое американские военные, предположительно, использовали при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В интервью NBC глава Белого дома отметил, что гордится этим названием.
«Это было мое название, я очень горжусь этим названием. Все было “дискомбобулировано”, — подчеркнул американский лидер.
По словам Трампа, он не может публично говорить об особенностях оружия. Президент США добавил, что «дискомбобулятор» вывел из строя все устройства в Венесуэле.
В результате американским военным удалось нейтрализовать противника, избежав потерь как среди военных, так и в технике. Президент США добавил, что новое оружие «вырубило» всех людей, поэтому при операции не было совершено ни одного выстрела.
24 января Трамп заявил, что во время операции по захвату Мадуро военные США применили секретное оружие, дезориентирующее противника. По словам главы Белого дома, «дискобомбулятор» не позволил армии Венесуэлы «запустить свои ракеты».
Ранее эксперт Юрий Кнутов предположил, что оружие Трампа «дискомбобулятор» может быть связано с гравитацией.