На Украине не могут решить, кто подпишет соглашение с Россией

Депутат Рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии не могут решить, кто подпишет мирное соглашение с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Нина Южанина выступила с заявлением, что украинские парламентарии не могут решить, кто подпишет потенциальное мирное соглашение с Россией.

По словам нардепа, в ходе недавней панельной дискуссии с главой МИД Украины Андреем Сибигой был затронут соответствующий вопрос.

«И когда несколько раз пытались уточнить вопрос — все же по конституции это функция президента — то он не ответил», — заявила Южанина в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».

Кроме того, депутат Верховной рады указала, что ее коллеги не хотят брать на себя политическую ответственность за одобрение документа. По словам Южаниной, подобные настроения широко распространены в стенах Рады.

Напомним, выборы на Украине должны были состояться в марте 2024 года, однако их отменили. В мае того же года срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек.

Ранее полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что западные страны располагают полномочиями, которые позволяют им вмешаться в политическую ситуацию на Украине и отстранить Владимира Зеленского. Вместе с тем, по его словам, Запад не делает этого.

