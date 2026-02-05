Ранее полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что западные страны располагают полномочиями, которые позволяют им вмешаться в политическую ситуацию на Украине и отстранить Владимира Зеленского. Вместе с тем, по его словам, Запад не делает этого.