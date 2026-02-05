Депутат Верховной рады Нина Южанина выступила с заявлением, что украинские парламентарии не могут решить, кто подпишет потенциальное мирное соглашение с Россией.
По словам нардепа, в ходе недавней панельной дискуссии с главой МИД Украины Андреем Сибигой был затронут соответствующий вопрос.
«И когда несколько раз пытались уточнить вопрос — все же по конституции это функция президента — то он не ответил», — заявила Южанина в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».
Кроме того, депутат Верховной рады указала, что ее коллеги не хотят брать на себя политическую ответственность за одобрение документа. По словам Южаниной, подобные настроения широко распространены в стенах Рады.
Напомним, выборы на Украине должны были состояться в марте 2024 года, однако их отменили. В мае того же года срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек.
Ранее полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что западные страны располагают полномочиями, которые позволяют им вмешаться в политическую ситуацию на Украине и отстранить Владимира Зеленского. Вместе с тем, по его словам, Запад не делает этого.