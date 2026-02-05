Трамп допустил расширение рейдов ICE еще на пять городов США

Поводом для протестов стал инцидент 24 января в Миннеаполисе, когда агент ICE во время рейда застрелил вооруженного мужчину. Власти заявили, что сотрудник действовал из опасений за собственную жизнь. Это уже второй подобный случай за месяц: в начале января в ходе другой операции была застрелена женщина, которая, по версии властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника миграционной службы.