Трамп допустил расширение рейдов ICE еще на пять городов США

Федеральные власти США рассматривают возможность направить агентов миграционной полиции ICE еще в пять городов.

Федеральные власти США рассматривают возможность направить агентов миграционной полиции ICE еще в пять городов. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

По его словам, речь идет о населенных пунктах, куда федеральные службы готовы зайти при условии согласия местных властей. При этом Трамп не стал уточнять, какие именно города находятся в списке.

Американский президент подчеркнул, что запущенная его администрацией программа депортации нелегальных мигрантов ориентирована исключительно на лиц, совершивших тяжкие преступления. Он отметил, что меры направлены на обеспечение общественной безопасности.

Комментируя недавние инциденты в Миннесоте, где в ходе антимиграционных рейдов погибли мужчина и женщина, участвовавшие в протестах, Трамп признал произошедшее «плохим». Вместе с тем он призвал учитывать результаты работы ICE, заявив, что благодаря действиям властей были задержаны тысячи преступников.

На прошлой неделе в Миннеаполисе прошли массовые акции протеста против деятельности миграционной полиции — на улицы города вышли несколько тысяч человек. Аналогичные демонстрации состоялись в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и Портленде.

Поводом для протестов стал инцидент 24 января в Миннеаполисе, когда агент ICE во время рейда застрелил вооруженного мужчину. Власти заявили, что сотрудник действовал из опасений за собственную жизнь. Это уже второй подобный случай за месяц: в начале января в ходе другой операции была застрелена женщина, которая, по версии властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника миграционной службы.

