Небензя указал на опасность военного решения вопроса США с Ираном

Москва рассчитывает, что США проявят мудрость в отношении Ирана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передал ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что любые военные решения вопроса опасны, недопустимы и могут иметь региональную проекцию.
Кроме того, в разговоре с российскими журналистами Небензя заявил, что Россия продолжит оказывать поддержку Венесуэле, а также укреплять сферы стратегического партнерства.
Переговоры США и Ирана по ядерной программе пройдут в столице Омана Маскате 6 февраля. Ранее Axios сообщил, что администрацию американского президента Трампа попросили не срывать контакты с Тегераном лидеры не менее девяти стран Ближнего Востока.
Изначально переговоры были запланированы на 6 февраля и должны были пройти в Турции. Однако 3 февраля Тегеран предложил перенести их в Оман, сделать исключительно двусторонними и посвятить обсуждению ядерной программы Исламской республики, писал Axios.
Штаты предложение не приняли и поставили ультиматум: либо переговоры на озвученных изначально условиях, либо ничего. После этого, по данным издания, Иран отказался от встречи. В итоге, после просьб лидеров стран Ближнего Востока, переговоры все же состоятся. При этом американский чиновник заявил Axios, что США настроены очень скептически.
Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News накануне заявил, что верховному лидеру Ирана Али Хаменеи «следует беспокоиться». Он также пригрозил Исламской республике, что Штаты сделают «очень плохие вещи», если та решит возобновить ядерную программу.
До этого американский лидер не раз говорил, что в сторону Ирана движется «огромная армада» во главе с USS Abraham Lincoln, а также грозил новым ударом по стране.