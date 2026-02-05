Небензя указал на опасность военного решения вопроса США с Ираном

Штаты предложение не приняли и поставили ультиматум: либо переговоры на озвученных изначально условиях, либо ничего. После этого, по данным издания, Иран отказался от встречи. В итоге, после просьб лидеров стран Ближнего Востока, переговоры все же состоятся. При этом американский чиновник заявил Axios, что США настроены очень скептически.