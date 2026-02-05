Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что ответственность за возобновление ударов со стороны Вооруженных сил России лежит на украинском руководстве. Такое мнение высказал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
В эфире своего YouTube-канала он заявил, что американский лидер жестко отреагировал на заявления Киева. По словам Соскина, Трамп указал Зеленскому, что президент России сдержал обещание и на протяжении недели не наносил ударов по объектам энергетической инфраструктуры, а последующие события стали следствием действий украинской стороны.
Так политолог прокомментировал слова Трампа о том, что Владимир Путин выполнил обязательство о временной приостановке ударов. Соскин считает, что Зеленский сознательно искажает ситуацию, утверждая, что Россия якобы проигнорировала просьбы Вашингтона.
По его мнению, действия киевских властей и их европейских партнеров направлены на срыв мирного процесса. В этом контексте он упомянул визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте, предположив, что тот мог быть связан с попытками окончательно сорвать переговоры или дать Киеву новые обещания.
На прошлой неделе президент США публично призывал российского лидера воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам до 1 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что такая просьба действительно поступала и была связана с созданием благоприятных условий для переговоров в Абу-Даби.
