Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп возложил на Зеленского ответственность за удары ВС России

Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что ответственность за возобновление ударов со стороны Вооруженных сил России лежит на украинском руководстве.

Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что ответственность за возобновление ударов со стороны Вооруженных сил России лежит на украинском руководстве. Такое мнение высказал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

В эфире своего YouTube-канала он заявил, что американский лидер жестко отреагировал на заявления Киева. По словам Соскина, Трамп указал Зеленскому, что президент России сдержал обещание и на протяжении недели не наносил ударов по объектам энергетической инфраструктуры, а последующие события стали следствием действий украинской стороны.

Так политолог прокомментировал слова Трампа о том, что Владимир Путин выполнил обязательство о временной приостановке ударов. Соскин считает, что Зеленский сознательно искажает ситуацию, утверждая, что Россия якобы проигнорировала просьбы Вашингтона.

По его мнению, действия киевских властей и их европейских партнеров направлены на срыв мирного процесса. В этом контексте он упомянул визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте, предположив, что тот мог быть связан с попытками окончательно сорвать переговоры или дать Киеву новые обещания.

На прошлой неделе президент США публично призывал российского лидера воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам до 1 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что такая просьба действительно поступала и была связана с созданием благоприятных условий для переговоров в Абу-Даби.

Читайте также: В Харьковской области ликвидирован печально известный командир расчета БПЛА ВСУ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше