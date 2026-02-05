Оуэнс заявила, что у Макрона есть бойфренд

Напомним, ранее американская активистка заявляла, что супруга президента Франции, Брижит, родилась мужчиной, из-за чего Макроны подали на нее в суд, но так ничего не добились. Также, по словам Оуэнс, Брижит раньше была военным и сменила пол* из-за темного прошлого, она якобы была замешена в насилии над девушкой.