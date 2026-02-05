Оуэнс заявила, что у Макрона есть бойфренд

Американская консервативная активистка и журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что у президента Франции есть бойфренд*, подтверждение этого она обнаружила в файлах педофила Джеффри Эпштейна, которые были опубликованы Министерством юстиции США, материал с YouTube-канала активистки перевел aif.ru.
По словам Оуэнс, в документах есть сообщения, подтверждающие нетрадиционную ориентацию* главы Франции.
«Вместе с некоторыми другими мелочами мне показали фотографию парня Макрона», — говорится в одном из сообщений в переписке Эпштейна, скриншот показала Оуэнс.
Она отметила, что там есть целая цепочка сообщений, где обсуждается парень Макрона.
«Еще есть письма, в которых упоминается факт, что Эммануэль Макрон гей*, и я думаю, что это самый большой намек на то, что он женат на парне», — отметила Оуэнс.
Напомним, ранее американская активистка заявляла, что супруга президента Франции, Брижит, родилась мужчиной, из-за чего Макроны подали на нее в суд, но так ничего не добились. Также, по словам Оуэнс, Брижит раньше была военным и сменила пол* из-за темного прошлого, она якобы была замешена в насилии над девушкой.
Ранее журнал Closer писал, что Макрон раскрыл тайны своей личной жизни школьникам.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.