Оуэнс заявила, что у Макрона есть бойфренд

Американская активистка Оуэнс, называвшая Брижит Макрон мужчиной, заявила, что у президента Франции есть бойфренд, якобы Джеффри Эпштейн даже получал его фотографию.

Американская консервативная активистка и журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что у президента Франции есть бойфренд*, подтверждение этого она обнаружила в файлах педофила Джеффри Эпштейна, которые были опубликованы Министерством юстиции США, материал с YouTube-канала активистки перевел aif.ru.

По словам Оуэнс, в документах есть сообщения, подтверждающие нетрадиционную ориентацию* главы Франции.

«Вместе с некоторыми другими мелочами мне показали фотографию парня Макрона», — говорится в одном из сообщений в переписке Эпштейна, скриншот показала Оуэнс.

Она отметила, что там есть целая цепочка сообщений, где обсуждается парень Макрона.

«Еще есть письма, в которых упоминается факт, что Эммануэль Макрон гей*, и я думаю, что это самый большой намек на то, что он женат на парне», — отметила Оуэнс.

Напомним, ранее американская активистка заявляла, что супруга президента Франции, Брижит, родилась мужчиной, из-за чего Макроны подали на нее в суд, но так ничего не добились. Также, по словам Оуэнс, Брижит раньше была военным и сменила пол* из-за темного прошлого, она якобы была замешена в насилии над девушкой.

Ранее журнал Closer писал, что Макрон раскрыл тайны своей личной жизни школьникам.

* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.

