«Терминатор» — агитатор: допустят ли ИИ к выборам

Кроме того, по закону нельзя на листовках изображать детей. В итоге ВС признал нарушением использование изображения любого постороннего лица, в том числе созданного «с использованием компьютерных технологий», сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы Верховного Суда. Однако коммунисты намерены бороться дальше, так как считают, что ИИ специально обучался на архетипах, а не на персональных данных.