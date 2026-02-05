«Терминатор» — агитатор: допустят ли ИИ к выборам

Кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ, обжаловавшего решение апелляционного суда о незаконности применения нейросетей в агитматериалах, ВС не удовлетворил.
Коммунисты недовольны данным решением и считают его созданием негласного административного барьера. После получения мотивировочной части решения КПРФ намерено обжаловать его в Конституционном суде.
Поводом к разбирательству стал тот факт, что челябинское отделение КПРФ на выборах в Заксобрание в 2025 году подготовило агитационные листовки в стилистике советского плаката с использованием нейросетей.
На нем были изображены мужчина, женщина, ребенок и пожилой человек, сгенерированные ИИ. Однако закон разрешает использовать в агитации или образ конкретного кандидата, или «неопределенный круг лиц».
Кроме того, по закону нельзя на листовках изображать детей. В итоге ВС признал нарушением использование изображения любого постороннего лица, в том числе созданного «с использованием компьютерных технологий», сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы Верховного Суда. Однако коммунисты намерены бороться дальше, так как считают, что ИИ специально обучался на архетипах, а не на персональных данных.