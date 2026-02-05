Ричмонд
В России заявили о недопустимости размещения войск НАТО на Украине

Россия не допустит размещения на территории Украины войск ни одной страны, входящей в блок НАТО.

Россия не допустит размещения на территории Украины войск ни одной страны, входящей в блок НАТО. Об этом 4 февраля заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4.

По словам дипломата, появление натовского контингента на Украине будет рассматриваться Москвой как новая линия атаки на Россию. Келин подчеркнул, что российская сторона понимает стремление Киева получить гарантии безопасности, однако аналогичные гарантии необходимы и самой России.

Он также сообщил, что Москва и европейские страны не вели обсуждений многоуровневого плана по обеспечению режима прекращения огня.

Ранее, 4 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение на Украине войск так называемой «коалиции желающих» после возможного мирного соглашения является для России категорически неприемлемым. Она напомнила, что расширение НАТО на Восток, включая Украину, стало одной из ключевых причин конфликта, и без устранения этого фактора, по ее словам, устойчивое урегулирование невозможно.

Читайте также: В Харьковской области ликвидирован печально известный командир расчета БПЛА ВСУ.

