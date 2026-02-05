В России заявили о недопустимости размещения войск НАТО на Украине

Ранее, 4 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение на Украине войск так называемой «коалиции желающих» после возможного мирного соглашения является для России категорически неприемлемым. Она напомнила, что расширение НАТО на Восток, включая Украину, стало одной из ключевых причин конфликта, и без устранения этого фактора, по ее словам, устойчивое урегулирование невозможно.