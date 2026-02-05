Кир Стармер сжимал руки, чтобы скрыть дрожь во время вопросов об Эпштейне

На сессии Стармер отвечал на острые вопросы о Питере Мандельсоне, которого он назначил послом в США, а позже уволил после раскрытия его контактов с Эпштейном, включая встречи после 2008 года. Во время ответа некоторые наблюдатели отметили лёгкую дрожь в руках Стармера, особенно в левой. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс описала это как признак нервозности или тревоги, когда человек «сам себя контролирует», чтобы подавить симптом. Он старался это скрыть, опираясь на трибуну и придерживая одной рукой другую.