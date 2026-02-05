Кир Стармер сжимал руки, чтобы скрыть дрожь во время вопросов об Эпштейне. Видео © Х / Benonwine.
На сессии Стармер отвечал на острые вопросы о Питере Мандельсоне, которого он назначил послом в США, а позже уволил после раскрытия его контактов с Эпштейном, включая встречи после 2008 года. Во время ответа некоторые наблюдатели отметили лёгкую дрожь в руках Стармера, особенно в левой. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс описала это как признак нервозности или тревоги, когда человек «сам себя контролирует», чтобы подавить симптом. Он старался это скрыть, опираясь на трибуну и придерживая одной рукой другую.
Клипы с этой сессии быстро распространились в YouTube и соцсетях, вызывая обсуждения и комментарии вроде «hands shaking like an earthquake». Пользователи интерпретировали дрожь как проявление волнения или признака вины, хотя официально это лишь реакция на давление во время парламентских слушаний.
Ранее сообщалось, что премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит досрочная отставка из-за связей экс-посла в Вашингтоне Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном. Тема перестала оставаться лишь предметом кулуарных разговоров и активно обсуждается в парламенте.
