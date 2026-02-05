Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кир Стармер сжимал руки, чтобы скрыть дрожь во время вопросов об Эпштейне

Во время еженедельной сессии премьер-министра 4 февраля в британском парламенте Кир Стармер заметно сжимал руки, пытаясь скрыть лёгкую дрожь, отвечая на вопросы о связях Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщило издание Daily Express.

Кир Стармер сжимал руки, чтобы скрыть дрожь во время вопросов об Эпштейне. Видео © Х / Benonwine.

На сессии Стармер отвечал на острые вопросы о Питере Мандельсоне, которого он назначил послом в США, а позже уволил после раскрытия его контактов с Эпштейном, включая встречи после 2008 года. Во время ответа некоторые наблюдатели отметили лёгкую дрожь в руках Стармера, особенно в левой. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс описала это как признак нервозности или тревоги, когда человек «сам себя контролирует», чтобы подавить симптом. Он старался это скрыть, опираясь на трибуну и придерживая одной рукой другую.

Клипы с этой сессии быстро распространились в YouTube и соцсетях, вызывая обсуждения и комментарии вроде «hands shaking like an earthquake». Пользователи интерпретировали дрожь как проявление волнения или признака вины, хотя официально это лишь реакция на давление во время парламентских слушаний.

Ранее сообщалось, что премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит досрочная отставка из-за связей экс-посла в Вашингтоне Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном. Тема перестала оставаться лишь предметом кулуарных разговоров и активно обсуждается в парламенте.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше