Politico: в Госдепе отказались встречаться с левыми политиками из Германии

Издание отмечает, что инцидент произошел в январе.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Делегация немецких политиков не смогла посетить Госдеп для переговоров из-за отказа американской стороны принять представителей левых партий. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

Инцидент произошел в январе. В Вашингтоне с официальным визитом находилась делегация немецких парламентариев, представлявших основные партии Германии — Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), «Альтернативу для Германии» (АдГ) и партию «Зеленые».

Основной целью визита было участие в двустороннем форуме по Китаю. 21 января, в преддверии мероприятия, делегация должна была посетить Госдеп для переговоров с чиновником Бюро по делам Европы и Евразии Бренданом Хэнрахэном. Встреча сорвалась, поскольку представители Госдепа сообщили посольству Германии, что готовы принять только делегатов от ХДС и АдГ.

Представитель ХДС Норберт Рёттген отказался от такого формата встречи, отметив, что не может посетить ее без коллеги из СДПГ Зимтье Мёллер. ХДС и СДПГ входят в состав правящей коалиции в Германии, напоминает издание. При этом остается неясным, кто в конечном итоге отменил встречу. В МИД Германии изданию сказали, что визит в Госдеп был отменен из-за «несовпадения графиков», в Госдепе отказались комментировать инцидент по существу. Мёллер лишь отметила, что «даже спустя год работы нынешней администрации США недостает четкой координации и систематического подхода».

Инцидент произошел на фоне непрекращающейся критики со стороны представителей администрации президента Дональда Трампа лидеров европейских стран. В опубликованной в декабре 2025 года Национальной стратегии безопасности руководство стран Европы критикуется за высокий уровень миграции и попытки сдерживать влияние правых партий, напоминает издание. США в этом документе призывают Европу «скорректировать свою траекторию [развития]».

