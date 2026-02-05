Politico: в Госдепе отказались встречаться с левыми политиками из Германии

Представитель ХДС Норберт Рёттген отказался от такого формата встречи, отметив, что не может посетить ее без коллеги из СДПГ Зимтье Мёллер. ХДС и СДПГ входят в состав правящей коалиции в Германии, напоминает издание. При этом остается неясным, кто в конечном итоге отменил встречу. В МИД Германии изданию сказали, что визит в Госдеп был отменен из-за «несовпадения графиков», в Госдепе отказались комментировать инцидент по существу. Мёллер лишь отметила, что «даже спустя год работы нынешней администрации США недостает четкой координации и систематического подхода».