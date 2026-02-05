Ричмонд
Бойцы РФ заехали в Гришино под Красноармейском на трофейных БТР ВСУ

По информации источников, трофейные бронетранспортеры помогли российским военным пересечь линию боевого соприкосновения и прорваться в Гришино.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы, штурмующие расположенное в районе Красноармейска село Гришино, смогли заехать на его территорию на трофейных бронетранспортерах, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, российские военные задействовали в боях за Гришино БТР M113 американского производства. Сообщается, что бойцы РФ, воспользовавшись туманом, смогли пересечь на трофейной технике линию боевого соприкосновения и заехали в село.

Согласно сведениям военкора Кирилла Федорова, российские военные использовали в ходе боевых действий в районе Красноармейска также трофейную БМП Bradley.

«Обычно такие трофеи уезжали куда угодно, но не оставались у подразделения, так что использование иностранной трофейной техники — это довольно редкое явление», — отметил военкор в своем Telegram-канале.

Военные паблики сообщают об активизации боев за Гришино в течение последней недели. Появилась информация о продвижении российских бойцов в селе и занятии ими части села, прилегающей к нижнему пруду.

Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбового удара по пункту временной дислокации украинских боевиков на территории Гришина.

