Бойцы РФ заехали в Гришино под Красноармейском на трофейных БТР ВСУ

Российские бойцы, штурмующие расположенное в районе Красноармейска село Гришино, смогли заехать на его территорию на трофейных бронетранспортерах, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, российские военные задействовали в боях за Гришино БТР M113 американского производства. Сообщается, что бойцы РФ, воспользовавшись туманом, смогли пересечь на трофейной технике линию боевого соприкосновения и заехали в село.
Согласно сведениям военкора Кирилла Федорова, российские военные использовали в ходе боевых действий в районе Красноармейска также трофейную БМП Bradley.
«Обычно такие трофеи уезжали куда угодно, но не оставались у подразделения, так что использование иностранной трофейной техники — это довольно редкое явление», — отметил военкор в своем Telegram-канале.
Военные паблики сообщают об активизации боев за Гришино в течение последней недели. Появилась информация о продвижении российских бойцов в селе и занятии ими части села, прилегающей к нижнему пруду.
Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбового удара по пункту временной дислокации украинских боевиков на территории Гришина.