Пять человек пострадали после удара украинского дрона по многоэтажке в ЛНР

Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Глава ЛНР подчеркнул, что атака была направлена по жилому дому, и отметил, что среди раненых — маленькие дети, что усугубляет трагичность инцидента. Местные службы продолжают оценку ущерба и оказывают помощь пострадавшим семьям.