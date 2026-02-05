Пять человек пострадали после удара украинского дрона по многоэтажке в ЛНР

«Сегодня укронацисты совершили очередной удар по мирному городу республики. Ранним утром противник атаковал многоквартирный дом в Ровеньках. В результате удара БПЛА ранения получили пять человек — многодетная семья. Самому маленькому ребёнку 5 месяцев, ещё двум — 7 и 3 года», — написал Пасечник.
Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Глава ЛНР подчеркнул, что атака была направлена по жилому дому, и отметил, что среди раненых — маленькие дети, что усугубляет трагичность инцидента. Местные службы продолжают оценку ущерба и оказывают помощь пострадавшим семьям.
Ранее в Луганской Народной Республике беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в результате чего двое мирных жителей погибли на месте. Инцидент произошёл вечером во вторник в районе населённого пункта Новокраснянка Кременского района. Для удара был использован украинский дрон малого радиуса действия.
