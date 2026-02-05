Лавров оценил влияние событий в Венесуэле на Россию

Москва видит, как вслед за событиями в Венесуэле российские компании вытесняются из страны. Такое заявление в четверг, 5 февраля, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«И прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью Рику Санчесу для телеканала RT, которое приурочено ко Дню дипломатического работника.
Напомним, Лавров также дал оценку вторжению США в Венесуэлу. По его словам, операция Вашингтона незаконна, так считает большинство стран мира.
Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит поддерживать Каракас в защите его суверенитета и интересов. Дипломат отметил, что Россия собирается укреплять стратегическое партнерство с Венесуэлой.