Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров оценил влияние событий в Венесуэле на Россию

Лавров: российские компании пытаются вытеснить из Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Москва видит, как вслед за событиями в Венесуэле российские компании вытесняются из страны. Такое заявление в четверг, 5 февраля, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«И прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью Рику Санчесу для телеканала RT, которое приурочено ко Дню дипломатического работника.

Напомним, Лавров также дал оценку вторжению США в Венесуэлу. По его словам, операция Вашингтона незаконна, так считает большинство стран мира.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит поддерживать Каракас в защите его суверенитета и интересов. Дипломат отметил, что Россия собирается укреплять стратегическое партнерство с Венесуэлой.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше