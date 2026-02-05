Минюст Дании рассказал, чему США подвергли Гренландию

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор сказал, что Гренландия стала объектом дезинформационной кампании со стороны США.
Как утверждает Хуммельгор, Соединенные штаты стремятся ухудшить отношения между Данией и Гренландией.
Трамп неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.
15 января ряд европейских государств отправили в Гренландию военнослужащих. Трамп заявил, что в отношении Дании и поддержавших ее стран будут действовать пошлины в размере 10 процентов, которые впоследствии увеличатся до 25 процентов и, как утверждается, не будут отменены до достижения соглашения о приобретении Гренландии США. Впоследствии Трамп сказал, что не планирует присоединять Гренландию военным путем, а решение относительно пошлин пересмотрел.
Читайте материал «Трамп рассказал о двух темах, которые он обсудил с Си Цзиньпином 4 февраля».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.