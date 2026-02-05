На Западе ужаснулись после одного ответа МИД России по Украине: о чем идет речь

Напомним, что совсем недавно Мария Захарова поговорила с журналистами на тему украинского кризиса. Тогда же она заявила, что любое появление иностранных сил на Украине Москва будет считать военной интервенцией и угрозой безопасности РФ. Дипломат предупредила, что все зарубежные военные автоматически станут целью армии России и будут активно уничтожаться.