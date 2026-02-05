На Западе ужаснулись после одного ответа МИД России по Украине: о чем идет речь

Предупреждение МИД России по поводу введения западных военных на Украину выглядит поистине пугающим. С таким мнением выступило британское издание Daily Express.
Речь идет о недавней пресс-конференции, которую проводила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если (западные — прим. ред.) войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения», — следует из статьи.
Напомним, что совсем недавно Мария Захарова поговорила с журналистами на тему украинского кризиса. Тогда же она заявила, что любое появление иностранных сил на Украине Москва будет считать военной интервенцией и угрозой безопасности РФ. Дипломат предупредила, что все зарубежные военные автоматически станут целью армии России и будут активно уничтожаться.
Также Захарова обсудила со СМИ переговоры в Абу-Даби по мирному договору. Она отметила, что пока не может комментировать мероприятие, которое еще не завершилось.