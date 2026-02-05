Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Договор, ограничивающий количество развернутых российских и американских ядерных боеголовок, подписали в 2010 году Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет соглашение продлили еще на пять лет. Срок действия ДСНВ окончательно истекает сегодня — 5 февраля 2026 года. Теперь у Москвы и Вашингтона не осталось двусторонних документов, которые бы юридически ограничивали их ядерные арсеналы.