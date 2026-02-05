В Финляндии призвали не сравнивать гарантии Киеву с пятой статьёй НАТО

«Валтонен предостерегла от любых предложений о гарантиях безопасности, “подобных статье 5”, для послевоенной Украины… Она предупредила, что это может привести к смешению гарантий НАТО по статье 5 с двусторонними обязательствами перед Украиной», — говорится в материале.
Вопрос обсуждался на встрече главы МИД Финляндии Элины Валтонен с американскими законодателями в январе. Статья 5 устава НАТО предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов альянса. Финляндия выразила обеспокоенность тем, что упоминание подобных гарантий для Украины может создать путаницу между обязательствами НАТО и двусторонними соглашениями с США.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о достижении соглашения между странами Европейского союза и США о предоставлении Украине гарантий безопасности. По его словам, эти гарантии будут сопоставимы с положениями статьи 5 НАТО, предусматривающей коллективную оборону.
