В Финляндии призвали не сравнивать гарантии Киеву с пятой статьёй НАТО

Вопрос обсуждался на встрече главы МИД Финляндии Элины Валтонен с американскими законодателями в январе. Статья 5 устава НАТО предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов альянса. Финляндия выразила обеспокоенность тем, что упоминание подобных гарантий для Украины может создать путаницу между обязательствами НАТО и двусторонними соглашениями с США.