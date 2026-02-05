Лавров: заявления США о сотрудничестве с Россией не вяжутся с действиями

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заявления США о перспективах экономического сотрудничества с Россией не очень вяжутся с санкционной политикой американцев, заявил МИД России Сергей Лавров.
Как напомнил министр, недавно был принят документ по Кубе, объявляющий чрезвычайное положение в связи с той угрозой, которую, как утверждают в Вашингтоне, Куба создает для интересов США в Карибском бассейне, в том числе из-за якобы «враждебной и злонамеренной политики России».
«Ну как-то вот насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества — не очень все это вяжется с этим», — сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.
«Индии запрещают покупать российскую нефть. По крайней мере, так было объявлено. Но ее всем запрещают покупать. И нефть, и газ. И везде говорится: российскую нефть и российский газ заменят американская нефть и американский сжиженный природный газ», — подчеркнул министр.
Президент США Дональд Трамп 2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Премьер Индии по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.