Лавров: заявления США о сотрудничестве с Россией не вяжутся с действиями

Как напомнил министр, недавно был принят документ по Кубе, объявляющий чрезвычайное положение в связи с той угрозой, которую, как утверждают в Вашингтоне, Куба создает для интересов США в Карибском бассейне, в том числе из-за якобы «враждебной и злонамеренной политики России».