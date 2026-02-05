Ричмонд
В США члены обеих партий требуют вызвать Гейтса на допрос по делу Эпштейна

В американском конгрессе требуют допросить Билла Гейтса из-за связей с Эпштейном.

Источник: Аргументы и факты

Члены Палаты представителей США, как республиканцы, так и демократы, требуют вызвать основателя Microsoft Билла Гейтса для дачи показаний в рамках расследования, связанного со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на председателя надзорного комитета палаты Джеймса Комера.

«Двухпартийная группа законодателей настаивает на возможности допросить миллиардера», — отмечает издание.

По словам Комера, к нему обратились сразу несколько членов комитета от обеих партий, и вызов Гейтса в Конгресс «вполне вероятен».

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Нэнси Мейс направила Комеру официальное письмо с призывом обеспечить явку Гейтса в конгресс.

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Билл Гейтс создал многоуровневую скрытую сеть с целью установления контроля над мировым рынком вакцин.

