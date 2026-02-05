Члены Палаты представителей США, как республиканцы, так и демократы, требуют вызвать основателя Microsoft Билла Гейтса для дачи показаний в рамках расследования, связанного со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на председателя надзорного комитета палаты Джеймса Комера.
«Двухпартийная группа законодателей настаивает на возможности допросить миллиардера», — отмечает издание.
По словам Комера, к нему обратились сразу несколько членов комитета от обеих партий, и вызов Гейтса в Конгресс «вполне вероятен».
Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Нэнси Мейс направила Комеру официальное письмо с призывом обеспечить явку Гейтса в конгресс.
Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Билл Гейтс создал многоуровневую скрытую сеть с целью установления контроля над мировым рынком вакцин.