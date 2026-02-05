В США члены обеих партий требуют вызвать Гейтса на допрос по делу Эпштейна

Члены Палаты представителей США, как республиканцы, так и демократы, требуют вызвать основателя Microsoft Билла Гейтса для дачи показаний в рамках расследования, связанного со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на председателя надзорного комитета палаты Джеймса Комера.