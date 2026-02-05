Сбой Starlink затронул связь у ВСУ из-за верификации терминалов

Верификация терминалов спутниковой связи Starlink привела к нестабильной работе системы как у Вооруженных сил Украины, так и у российских военных. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
По данным источника, речь идет не о целенаправленной волне блокировок, а о масштабном техническом сбое, возникшем на фоне проверки пользователей спутниковой связи.
Украинская сторона связывает проблемы именно с начавшейся процедурой верификации терминалов. В Киеве ранее заявляли, что все устройства Starlink, не прошедшие проверку, будут отключены.
1 февраля компания SpaceX по запросу министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских беспилотных летательных аппаратов. Владелец компании Илон Маск сообщил, что принятые меры уже дали эффект.
При этом, как отмечали украинские СМИ, ограничения могут затронуть и украинскую сторону. В частности, сообщалось, что отключения коснутся терминалов, установленных на устройствах, движущихся со скоростью свыше 90 км/ч, что может повлиять на работу беспилотников ВСУ.
Читайте также: В Харьковской области ликвидирован печально известный командир расчета БПЛА ВСУ.