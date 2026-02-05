Захарова заявила, что Эстонии и Латвии надоело «сидеть под столом»

Об этом она сказала в беседе с РИА Новости.
«Всё та же идея про “место за столом”. Понять можно: под столом сидеть надоело», — отметила Захарова, говоря о прибалтийских странах.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией, предложив назначить для этих целей специального посланника от ЕС.
