Захарова заявила, что Эстонии и Латвии надоело «сидеть под столом»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление Эстонии и Латвии о желании присоединиться к переговорам с российской стороной, предположила, что этим странам просто надоело «сидеть под столом».

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Об этом она сказала в беседе с РИА Новости.

«Всё та же идея про “место за столом”. Понять можно: под столом сидеть надоело», — отметила Захарова, говоря о прибалтийских странах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией, предложив назначить для этих целей специального посланника от ЕС.

