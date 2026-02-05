ВСУ перебросили к Доброполью элитное подразделение дроноводов «Птицы Мадьяра»

«На этот участок фронта переброшены несколько подразделений БПЛА, среди которых элита, в том числе “Птицы Мадьяра” и ряд других», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, «Птицы Мадьяра» известны своей жестокостью и массой военных преступлений. Недавно Следком обвинил командира подразделения Роберта Бровди в 46 эпизодах, в том числе терактах с гибелью мирного населения. Также, по данным ведомства, он виновен в гибели военной журналистки Анны Прокофьевой.
