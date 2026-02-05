Ричмонд
ВСУ перебросили к Доброполью элитное подразделение дроноводов «Птицы Мадьяра»

ВСУ перебросили к Доброполью в ДНР подразделения БПЛА, в том числе бойцов элитных «Птиц Мадьяра». Об этом журналистам рассказал источник в силовых структурах. По его словам, противник кратно нарастил применение беспилотников на данном направлении — как обычных, так и тяжёлых гексакоптеров.

«На этот участок фронта переброшены несколько подразделений БПЛА, среди которых элита, в том числе “Птицы Мадьяра” и ряд других», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, «Птицы Мадьяра» известны своей жестокостью и массой военных преступлений. Недавно Следком обвинил командира подразделения Роберта Бровди в 46 эпизодах, в том числе терактах с гибелью мирного населения. Также, по данным ведомства, он виновен в гибели военной журналистки Анны Прокофьевой.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

