В Британии сочли пугающим предупреждение России о последствиях ввода сил на Украину

«Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения», — сказано в материале.
Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы НАТО по вводу войск на Украину «неприкрытой иностранной военной интервенцией». Так она прокомментировала заявление генсека альянса Марка Рютте о создании «коалиции желающих» для размещения своих сил после гипотетического мирного соглашения.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.