СМИ раскрыли, что задумал Макрон против Путина

Последний раз Путин и Макрон созванивались в июле — впервые за три года. Тогда они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.